Die Sims 4: Werde berühmt: Erweiterungspack bringt Schauspielkarriere und mehr - 4Players.de

Electronic Arts und Maxis haben das Erweiterungspack Die Sims 4: Werde berühmt für PC und Mac angekündigt . Es wird am 16. November 2018 erscheinen und 39,99 Euro kosten."In Die Sims 4 Werde berühmt werden Sims in einer komplett neuen Schauspielerkarriere zum Star. Sie können ihren Durchbruch bei einem herausragenden Vorsprechen, einer Rolle in einer TV-Serie oder einem Werbespot schaffen. Angehende Sims, die besonders fleißig sind und nicht nur Rollen annehmen, sondern auch studieren, können ihre Karriere auf ein höheres Level bringen und eine Hauptrolle im nächsten großen Blockbuster spielen. Sims können auch als angehender Influencer im Rampenlicht stehen und jeden luxuriösen Moment live streamen und so anderen Sims maximalen #FOMO geben. Ihre Berühmtheit steigt, indem sie weltweite Anerkennung in ihrer aktuellen Karriere bekommen. Prominente Sims feiern auf exklusiven Partys mit den Stars, laufen verrückten Fans davon und leben wahrhaftig den VIP-Lebensstil ihrer Träume aus", schreibt der Publisher.Letztes aktuelles Video: Trailer"Fans in Die Sims 4 Werde berühmt sollten nach einer simlischen Version von Musikerin und Social Media Star Baby Ariel Ausschau halten. Die Sängerin, die durch beliebte Gesangseinlagen in den sozialen Medien berühmt wurde, kann nun von Spielern weltweit nachgebildet werden. Spieler erleben die Sängerin beim öffentlichen Aufführen eines Lieds in Simlish oder beim Stolzieren auf dem Starlight Boulevard in der glitzernden neuen Welt von Del Sol Valley.""Die Sims 4 Werde berühmt beinhaltet die glitzernde Welt von Del Sol Valley, einer Stadt, in der die Stars zu Hause sind. Sims können in ein Startheim in Mirage Park ziehen oder sich durch Fleiß und Schweiß zu einem glamourösen Herrenhaus in den Hügeln von The Pinnacles hocharbeiten. Während Sims erkunden, was Del Sol Valley zu bieten hat, zeigen sie ihren trendigen Stil und tragen angesagte Streetwear in der Stadt oder Designerklamotten auf dem Set. Zuhause dekorieren Sims ihre weitläufige Bleibe mit luxuriösen Accessoires wie vergoldeten Möbeln. Sims können sogar ein einzigartiges Stück vom Set nach Hause mitbringen, es ausstellen und damit ihren Ruhm unsterblich machen. In Die Sims 4 Werde berühmt schaffen es nur die prestigeträchtigsten Sims aus ihren 15 Minuten Ruhm eine lebenslange Karriere zu machen und sich einen Platz auf dem legendären Starlight Boulevard zu sichern.""In Die Sims 4 Werde berühmt leben Spieler ihre wildesten Träume aus, indem sie ein Promi werden, und alle Vorteile genießen, die das Berühmtsein in Die Sims 4 mit sich bringt. Von Zusammentreffen mit A-Promis im Studio bis hin zu mit Stars gespickten Partys in den Hügeln, können Sims nun alles erleben", sagte Grant Rodiek, Senior Producer. "Das Entwicklungsteam hat eine Menge Spaß, Humor und neue luxuriöse Spielinhalte hinzugefügt, damit Fans und ihre Sims den prunkvollen Lebensstil genießen können, während sie Schicksal spielen - nur diesmal eben im Rampenlicht."