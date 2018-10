Huawei: Eigene Gaming-Ambitionen mit dem Mate 20 X; Vergleiche mit Nintendo Switch - 4Players.de

Der chinesische Telekommunikationskonzern Huawei hat bei der Ankündigung des Smartphones Huawei Mate 20 X eigene Gaming-Ambitionen durchblicken lassen und das Gerät während der großen Präsentation in London mehrfach mit Nintendo Switch verglichen . Anstatt es in Kontrast zu anderen Tablets, Phablets oder Smartphones zu setzen, wurde bei der Präsentation darauf herumgeritten, dass "es wohl besser als Nintendo Switch" sein soll - jedenfalls technisch.So zeigte Huawei ein "perfekt passendes" Gamepad (mit einem D-Pad), das an der Oberseite des Smartphones angeschlossen werden kann. Somit wird auf einer Seite eine physische Steuerungsmöglichkeit geboten. Danach wurde die Displaygröße verglichen. Das Mate 20 X bietet ein 7,2 Zoll großes Display (1080p). Die Switch kommt mit einem 6,2 Zoll großem Bildschirm (720p) daher. Auch die Akkulaufzeit soll mit 6,67 Stunden den Switch-Akku im Handheld-Modus übertreffen. Gleiches gilt locker für den Preis, denn das Mate 20 X beginnt (je nach Ausstattung) bei 899 Euro. Allerdings wird das Gerät laut Netzwelt wohl nicht in Deutschland erscheinen.(Fotoquelle: Nmia.Gaming via Facebook und Nintendosoup.com