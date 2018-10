Destiny 3: Gerüchte: Entwicklung läuft; PvPvE-Kämpfe, Dunkelheit, mehr Rollenspiel und mehr "Hardcore" - 4Players.de

Destiny 3 befindet sich bereits bei Bungie in Entwicklung und soll die Hüter u. a. auf den Jupitermond Europa führen (Konzeptzeichnungen existieren seit Destiny 1). Der noch nicht offiziell angekündigte Shooter soll mehr Rollenspiel-Elemente bieten und stärker "Hardcore-Spieler" ansprechen. Die Gerüchte stammen vom Reddit-Nutzer AnonTheNine, der schon in der Vergangenheit korrekte Informationen im Vorfeld über Forsaken (neue Orte und Unterklassen) und das "Holiday Event" (Thunderlord Machine Gun) verraten hatte.AnonTheNine schreibt, dass die Entwicklung gerade erst gestartet sei und schon eine "solide Basisversion" von Destiny 3 laufen würde. Game Director soll Christopher Barrett sein (Art Director von Destiny). Luke Smith (Game Director von Destiny 2) soll ebenfalls eine wichtige Rolle innehaben.In Destiny 3 sollen die Hüter die Dunkelheit nutzen können - aktuell verwenden sie Licht. Einige der offenen Levels werden laut Leak PvPvE-Kampf-Elemente (Spieler gegen Spieler und Computergegner) umfassen. Allerdings sollen diese Elemente nicht mit der "Dark Zone" aus The Division von Ubisoft vergleichbar sein. Dieser Modus wird eher "als ein Kampf um ein Territorium" beschrieben, in dem es aus einem bestimmten Grund auch PvP-Gefechte geben wird - und nicht um die Spieler zu ärgern.Während Destiny 2 auch nach dem Neustart der Entwicklung auf Gelegenheitsspieler ausgerichtet wurde, soll Destiny 3 anders ausgelegt sein. Wenn die Entwickler ihre ursprüngliche Idee durchziehen, heißt es, sollen viele Hüter, die zwei Stunden pro Woche spielen, das Spiel aufgeben müssen - hauptsächlich aufgrund der Rollenspiel-Elemente. Außerdem soll es "härter sein" als Forsaken.Destiny 3 ist bisher nicht offiziell angekündigt worden.