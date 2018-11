WarCraft 3: Reforged: Remake soll "zugänglicher" für Neulinge sein; WarCraft 4 nicht in Planung - 4Players.de

Den "Hard Mode" wird es in den Kampagnen-Missionen von WarCraft 3. Reforged dennoch geben.

Das Remake von WarCraft 3 soll für Echtzeit-Strategie-Neulinge etwas "zugänglicher" gemacht werden, dies bestätigte Brian Sousa (Lead Artist) in einem Interview mit GameSpot . Allerdings würden sie nichts am Echtzeit-Strategie-Kern rütteln, schließlich sei das Spiel ja immer noch beliebt und das komme nicht von ungefähr.Brian Sousa: "Ja, WarCraft 3 hatte keinen einfachen Modus. Es war entweder schwer oder wirklich schwer - und sogar ich erinnere mich, dass ich Missionen immer und immer wieder Missionen gespielt habe. Es ist ein wirklich schweres Spiel und deshalb musste man daran und es ein wenig zugänglicher für die heutigen Spieler machen, zumindest für diejenigen, die in das Echtzeit-Strategie-Genre einsteigen. Dieses Echtzeit-Strategiespiel gibt es jetzt seit 15 Jahren. Es ist immer noch da, die Leute spielen es immer noch und deswegen sind wir nicht besorgt darüber, die Echtzeit-Strategie neu definieren zu müssen, weil es bereits eine riesige Community gibt, genau, und wir wollen nicht ändern, wie sich WarCraft spielt. Wir wollen nur, dass es etwas zugänglicher wird und für die heutigen Spieler besser aussieht."Im gleichen Interview verriet Pete Stilwell (Senior Producer Classic Games), dass es bei Blizzard derzeit keine Pläne geben würde, WarCraft 4 zu entwickeln. Eine Fortsetzung ist aber nicht kategorisch ausgeschlossen. "Ich meine, ich würde nichts ausschließen, aber wir haben zu diesem Zeitpunkt keine Pläne für [WarCraft 4]. [WarCraft 3: Reforged] richtig zu machen, ist, denke ich, unsere vorrangige Priorität", sagte Stilwell. Schon Tim Morten (Produzent von StarCraft 2: Legacy of the Void) äußerte sich in der Vergangenheit ähnlich. WarCraft 3: Reforged umfasst WarCraft 3: Reign of Chaos und WarCraft 3: The Frozen Throne mit mehr als 60 Kampagnenmissionen. Das Echtzeit-Strategiespiel wurde von Grund auf neu entwickelt, einschließlich eines umfassenden Grafikupdates (bis 4K-Auflösung) und einer Reihe "moderner sozialer Funktionen" samt Spielerzuweisung über Blizzard Battle.net. Es soll 2019 in 13 Sprachen erscheinen. WarCraft 3 und WarCraft 3: Reforged sind für das gemeinsame Spielen untereinander kompatibel. Beide Versionen erhalten auch in Zukunft neue Spielbalance-Patches und Updates sowie ein überarbeitetes Ranglistensystem.Letztes aktuelles Video: Blizzcon 2018 Das Ausmerzen von Stratholme Spielszenen