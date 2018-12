Forza Horizon 4: Fortune Island: Überblick über die erste Erweiterung - 4Players.de

Microsoft und Playground Games zeigen Forza Horizon 4: Fortune Island, die erste Erweiterung für Forza Horizon 4, im folgenden Trailer. Das Add-on wird am 13. Dezember 2018 erscheinen und soll die bisher größte Erweiterung für ein Spiel aus der Forza-Horizon-Reihe sein."Fortuna wird dir in der bisher tückischsten Erweiterung für Horizon hold sein müssen, wenn du es mit extremem Terrain, Stürmen und gefährlichen Straßen aufnimmst, um an versteckte Schätze zu gelangen. Begib dich auf eine neue Kampagne, löse Schatzsuche-Rätsel und meistere Wegbereiter-PR-Stunts. Fahre auf Serpentinen und Klippenstraßen und überquere schweres Gelände in 10 aufregenden neuen Autos, darunter der 2019er Lamborghini Urus, 2017er Ram Rebel TRX Concept und den 2018er BMW M5. Verdiene 24 Erfolge und insgesamt 500 GS", verspricht der Publisher.Die Erweiterung Fortune Island ist als Teil des Forza Horizon 4 Erweiterungs-Bundle für 34,99 Euro verfügbar. Die Expansion ist in der Forza Horizon 4 Ultimate Edition oder dem Forza Horizon Ultimate Add-ons Bundle enthalten.Letztes aktuelles Video: Trailer