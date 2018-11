Rival Megagun: Kompetitive Splitscreen-Ballerei für PC, PS4, Xbox One und Switch im Anflug - 4Players.de

Screenshot - Rival Megagun (PC) Screenshot - Rival Megagun (PC) Screenshot - Rival Megagun (PC) Screenshot - Rival Megagun (PC) Screenshot - Rival Megagun (PC) Screenshot - Rival Megagun (PC) Screenshot - Rival Megagun (PC) Screenshot - Rival Megagun (PC) Screenshot - Rival Megagun (PC) Screenshot - Rival Megagun (PC) Screenshot - Rival Megagun (PC) Screenshot - Rival Megagun (PC) Screenshot - Rival Megagun (PC) Screenshot - Rival Megagun (PC)

Spacewave Software und Degica Games wollen ihr kompetitives 2D-Shoot'em-Up Rival Megagun , bei dem man sich in einen Bossgegner verwandeln und auf dem Bildschirm seines Kontrahenten erscheinen kann, am 29. November 2018 für PC ( Steam ), PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen. Hier aktuelle Spielszenen der Baller-Action:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer