Degrees of Separation: Walkthrough-Trailer: 2D-Adventure-Plattformer dreht sich um Wärme und Kälte - 4Players.de

Publisher Modus Games und Entwickler Moondrop geben im folgenden Video einen tieferen Einblick in Degrees of Separation . Der 2D-Adventure-Plattformer dreht sich um einen Jungen und ein Mädchen aus zwei verschiedenen Welten, deren Leben miteinander verwoben sind. Ember und Rime sind an die Kräfte von Wärme und Kälte gebunden."Durch Embers und Rimes gegensätzliche Feuer- und Eis-Fähigkeiten müssen Spieler die Handlungen ihres Partners genauso gründlich durchdenken wie ihre eigenen. Jeder Level steht für eine andere Stufe in ihrer Beziehung und auch für eine andere Mechanik, die die beiden meistern müssen, um voran zu kommen. Degrees of Separation kann allein und auch im Koop - lokal oder online - gespielt werden."Die Story stammt aus der Feder von Chris Avellone (u. a. Planescape: Torment Baldur's Gate: Dark Alliance und Neverwinter Nights 2 ). Degrees of Separation ist ab dem 14. Februar 2019 für PC (Steam), PS4, Switch und Xbox One für 19,99 Euro erhältlich.Letztes aktuelles Video: Walkthrough Trailer