The Princess Guide: Prinzessinnen auf PS4 und Switch müssen in der Kriegskunst unterwiesen werden - 4Players.de

"Eine einzigarte Geschichte mal vier: Jeder Ritter einer Prinzessin hat seine eigene Geschichte zu erzählen. Die Handlungsweise des Ritters hat dabei direkten Einfluss auf die Geschichte.

Schnelle, strategische Kämpfe: Auf dem Schlachtfeld geht es heiß her! Der Spieler gibt der Prinzessin auf dem Schlachtfeld direkte Anweisungen, um dann zu sehen, wie die Armeen aufeinander prallen! Ihre Performance wird dabei direkt von den Anweisungen des Spielers beeinflusst.

Loben oder Tadeln: Das Wachsen der Fähigkeiten der Prinzessin hängt vom Ritter ab! Während der Gespräche zwischen den Kämpfen obliegt es dem Spieler, die Prinzessin zu loben oder zu tadeln, um so ihre Fähigkeiten zu beeinflussen."

NIS America wird The Princess Guide im nächsten Jahr für PlayStation 4 und Switch veröffentlichen. Das Action-Rollenspiel ist in einem Fantasy-Reich angesiedelt, das von Chaos und Krieg zerrissen wurde. Da sich nun aber etwas Böses regt, müssen sich vier Prinzessinnen aus vier verschiedenen Königreichen erheben, um ihr Volk zum Sieg zu führen. Als erfahrener Ritter wählt der Spieler eine Prinzessin aus, um diese in der Kunst des Krieges zu unterweisen. Der Spieler hat mit seinen Entscheidungen direkten Einfluss auf die Prinzessin und die militärische Ausbildung.Features (laut Hersteller):Letztes aktuelles Video: Trailer