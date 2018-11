Time Wanderer: Von Chrono Trigger und Zelda inspiriertes Zeitreise-Abenteuer sucht Unterstützer - 4Players.de

Screenshot - Time Wanderer (PC) Screenshot - Time Wanderer (PC) Screenshot - Time Wanderer (PC) Screenshot - Time Wanderer (PC) Screenshot - Time Wanderer (PC) Screenshot - Time Wanderer (PC)

Das spanische Indie-Studio Timeless Games hat eine Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung seines von Chrono Trigger und The Legend of Zelda: A Link to the Past inspirierten 2D-Action-Rollenspiels Time Wanderer gestartet. Neben einer für Dezember 2019 angesetzten PC-Version via Steam sollen bei entsprechender Unterstützung auch Umsetzungen für PlayStation 4, Xbox One und eventuell Nintendo Switch realisiert werden.Die Kampagne läuft bis zum 22. Dezember 2018, das Finanzierungsziel liegt bei 10.000 Dollar bzw. 8.736 Euro. Derzeit haben 39 Unterstützer knapp ein Achtel des Betrags zugesagt. Hier aktuelle Spieleindrücke aus dem Zeitreise-Abenteuer:Letztes aktuelles Video: Kickstarter Trailer