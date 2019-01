Civilization 6: Gathering Storm: Schweden: Mit Freilichtmuseum und Nobelpreis zum Diplomaten-Sieg - 4Players.de

Auch Schweden gehört zu den neuen Zivilisationen im Add-on Civilization 6: Gathering Storm . Die von Kristina angeführte Zivilisation ist ein starker Anwärter auf den Diplomaten-Sieg. Die einzigartige Fähigkeit ist der "Nobelpreis". Wenn Schweden im Spiel präsent ist, können alle Zivilisationen an drei Nobelpreis-Wettbewerben im Weltkongress teilnehmen. Schweden erhält außerdem zusätzliche Punkte bezüglich Großer Wissenschaftler oder Großer Ingenieure von Universitäten und Fabriken und gewinnt an Gunst, wenn eine Große Persönlichkeit gewonnen wird.Die einzigartige Verbesserung ist das Freilichtmuseum. Es bringt Loyalität, Kultur und Tourismus für jeden Geländetyp auf dem eine schwedische Stadt gebaut wurde. Die einzigartige Einheit ist der Karoliner. Diese Kavallerie-Abwehr-Einheit wird im Renaissance-Zeitalter freigeschaltet. Sie erhält zusätzliche Stärke für unbenutzte Fortbewegungspunkte und ist schneller als ähnliche Einheiten.Kristinas einzigartige Fähigkeit ist "Pallas des Nordens". Gebäude mit mindestens drei Großes-Werk-Plätzen und Wunder mit mindestens zwei Großes-Werk-Plätzen werden automatisch ein Thema zugewiesen, wenn alle Plätze gefüllt sind. Außerdem kann sie die Bibliothek der Königin auf dem Regierungsplatz bauen, was zusätzliche Plätze für Große Werke bereitstellt.Letztes aktuelles Video: First Look SwedenIn Civilization 6: Gathering Storm werden sich die Entscheidungen, die man im Verlauf des Spiels trifft, auf das Ökosystem der Welt auswirken und die Zukunft des gesamten Planeten beeinflussen. Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Stürme und Vulkanausbrüche können zum Beispiel die Modernisierungen und Bezirke zerstören. Sie können aber auch das Land erneuern und bereichern. Außerdem können fortschrittliche Technologien erforscht, im Weltkongress verhandelt (Diplomatiesieg) und eine Vielzahl neuer Einheiten, Bezirke, Gebäude und Modernisierungen gebaut werden - sowie sieben neue Weltwunder. Acht weitere Zivilisationen und neun Anführer sind geplant. Civilization 6: Gathering Storm wird am 14. Februar 2019 erscheinen und 39,99 Euro kosten.