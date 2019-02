Civilization 6: Gathering Storm: Zweite Erweiterung veröffentlicht - 4Players.de

2K und Firaxis Games haben Civilization 6: Gathering Storm für PC veröffentlicht (Preis bei Steam : 39,99 Euro). Die zweite Erweiterung für Civilization 6 soll das "bisher größte Add-on" der langjährigen Reihe sein. Unser Test befindet sich in Arbeit.In Civilization 6: Gathering Storm werden sich die Entscheidungen, die man im Verlauf des Spiels trifft, auf das Ökosystem der Welt auswirken und die Zukunft des gesamten Planeten beeinflussen. Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Stürme und Vulkanausbrüche können zum Beispiel die Modernisierungen und Bezirke zerstören. Sie können aber auch das Land erneuern und bereichern. Außerdem können fortschrittliche Technologien erforscht, im Weltkongress verhandelt (Diplomatiesieg) und eine Vielzahl neuer Einheiten, Bezirke, Gebäude und Modernisierungen gebaut werden - sowie sieben neue Weltwunder. Acht weitere Zivilisationen und neun Anführer sind dabei.Der Publisher schreibt: "Civilization 6: Gathering Storm bietet Spielern einen aktiven Planeten, der neue und dynamische Herausforderungen für die Civilization-Reihe bereithält, darunter Umweltfolgen, neue Technikprojekte und verbrauchbare Ressourcen für ein Spielerlebnis in einer lebendigen Welt voller Gefahren und Möglichkeiten. Die (...) Erweiterung führt erstmals den Diplomatiesieg und den Weltkongress ein, eine neue Art, das Spiel in einem Forum zu gewinnen, in dem Anführer über Weltpolitik abstimmen. Technologien und Ausrichtungen umfassen nun auch die nahe Zukunft und eröffnen Möglichkeiten, die in der realen Welt noch nicht geschaffen wurden. Zusätzlich gibt es acht neue Zivilisationen und neun neue Anführer sowie zahlreiche neue Einheiten, Gebäude, Modernisierungen und mehr.""Firaxis setzt mit Sid Meier's Civilization 6: Gathering Storm neue Maßstäbe und liefert die bislang größte Erweiterung der Spielreihe mit so vielen Features wie noch nie zuvor", so Melissa Bell, SVP und Head of Global Marketing bei 2K. "Das Entwicklungsteam hat sämtliche Erwartungen übertroffen und eine einmalige Erweiterung mit einer lebendigen Welt voller klimatischer Herausforderungen geschaffen, in der die Spieler Civilization völlig neu erleben können.""In Sid Meier's Civilization 6: Gathering Storm ist die Spielwelt um einiges lebendiger als jemals zuvor", erklärt Ed Beach, Franchise Lead Designer bei Firaxis Games. "Wir freuen uns darauf, den Fans die Möglichkeit zu bieten, Civilization auf neue Weise zu spielen und neu zu entdecken, und diese Erweiterung unterstreicht diesen Erkundungsgeist. Die Entscheidungen der Spieler beeinflussen das Ökosystem der Spielwelt und können die Zukunft aller Zivilisationen auf der Karte bestimmen."Letztes aktuelles Video: First Look Eleanor of Aquitaine