Alien: Blackout: Gerücht: Erste Hinweise auf ein neues Alien-Spiel - 4Players.de

20th Century Fox Film Corp. hat sich beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) die Markenrechte an Alien: Blackout gesichert . Bei der Marke handelt es sich um "Computer- und Videospiele-Software" gemäß der internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken (Nizza-Klassifikation).Offiziell angekündigt wurde Alien: Blackout bisher nicht. Aber das Teaserbild der " Game Awards 2018 " und vor allem die gewählte Schriftart für den Slogan "Worlds with Change" erinnert - gerade beim Buchstaben W - an die Schriftart Weyland-Yutani Corporation aus der Alien-Reihe. Deutlicher ist da ein Tweet von Hideo Kojima, ein Freund des Game-Awards-Gastgebers Geoff Keighley, der jüngst 20th Century Fox einen Besuch abgestattet hatte und dies auf einem Foto festhielt (Quelle: Gematsu ). Als Antwort auf das Foto twitterte der offizielle Account von "The Game Awards": World will change!Am 7. Dezember 2018 von 02:30 Uhr bis 04:30 Uhr werden in diesem Jahr "The Game Awards" verliehen. Geoff Keighley (Creator/Executive Producer) verspricht die bisher größte Anzahl an Spiele-Ankündigungen in der Geschichte der Veranstaltung.Das letzte Spiel auf Basis der Reihe war Alien: Isolation (2014).