Screenshot - 2084 (PC) Screenshot - 2084 (PC) Screenshot - 2084 (PC) Screenshot - 2084 (PC) Screenshot - 2084 (PC) Screenshot - 2084 (PC) Screenshot - 2084 (PC) Screenshot - 2084 (PC)

Die polnischen Entwickler von Feardemic wollen ihren Sci-Fi-Shooter 2084 am 13. Dezember 2018 in den Early Access auf Steam schicken, wo er im Austausch mit der Community in 16 bis 24 Monaten fertiggestellt werden soll. Hier ein erster Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer