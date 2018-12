Conan Unconquered: Echtzeit-Strategiespiel angekündigt: Festung errichten und gegen Gegnerhorden verteidigen - 4Players.de

Screenshot - Conan Unconquered (PC) Screenshot - Conan Unconquered (PC) Screenshot - Conan Unconquered (PC) Screenshot - Conan Unconquered (PC) Screenshot - Conan Unconquered (PC)

Funcom hat soeben Conan Unconquered für PC angekündigt. Das Echtzeit-Strategiespiel entsteht derzeit bei Petroglyph Games (Universe at War: Earth Assault, Grey Goo, Star Wars: Empire at War, 8-Bit-Reihe, Forged Alliance, C&C Remaster). Es soll im 2. Quartal 2019 veröffentlicht werden - also im Zeitraum zwischen April und Juni. Im Zuge der Ankündigung hat Funcom zudem erwähnt, dass sie selbst an einem noch nicht angekündigten Einzelspieler-Titel im Conan-Universum arbeiten würden.Conan Unconquered ist das erste Strategiespiel im Conan-Universum überhaupt und scheint stark von They Are Billions inspiriert worden zu sein. In dem Spiel baut man eine große Basis bzw. Festung auf und muss sie gegen Horden von angreifenden Gegnern, die immer stärker werden, verteidigen. Um gegen die Gegnerwellen bestehen zu können, muss man mit den Ressourcen haushalten, neue Technologien erforschen und reichlich Kampfeinheiten produzieren.Neben den normalen Einheiten, die mit Nahrung sowie Sold bezahlt werden müssen und zu erfahrenen Elite-Truppen werden können, wird man auch Helden in die Schlacht schicken können - wie zum Beispiel Conan höchstpersönlich. Helden verfügen über besondere Spezialfähigkeiten und können zusätzlich mit Artefakten verbessert werden, die auf den prozedural generierten Karten versteckt sind - und natürlich bewacht werden. Man bunkert sich also nicht nur in der eigenen Festung ein, sondern kann ebenfalls die Karte erkunden.Anfänglich wird man nur Fußsoldaten rekrutieren können, aber mit der Zeit wird man schwere Kavallerie und Zauberer rekrutieren können. Leichen auf dem Schlachtfeld sollen übrigens verrotten und Krankheiten verbreiten. Außerdem könnte ein Nekromant hier einen Vorteil ausspielen. Last but not least wird man einen Tempel bauen und die Avatare von Göttern beschwören können.Das Spielgeschehehen findet in Echtzeit statt, aber man wird jederzeit pausieren können, um Befehle oder Bauaufträge zu geben. Conan Unconquered kann im Einzelspieler-Modus oder im Co-op-Modus mit einer zweiten Person gespielt werden. Entscheidet man sich für den Co-op-Modus, kümmern sich die beiden Spieler gemeinsam um eine Festung.Conan Unconquered wurde von der "Black Colossus Story" inspiriert.