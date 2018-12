El Hijo: Gewaltfreies Schleichen und Verstecken im Wilden Westen - 4Players.de

Screenshot - El Hijo (Mac) Screenshot - El Hijo (Mac) Screenshot - El Hijo (Mac) Screenshot - El Hijo (Mac) Screenshot - El Hijo (Mac) Screenshot - El Hijo (Mac) Screenshot - El Hijo (Mac) Screenshot - El Hijo (Mac)

In El Hijo (Spanisch: der Sohn) steuert man einen sechsjährigen Jungen auf einer Reise durch den Wilden Westen, um seine Mutter zu finden. Das Spiel wurde von den berühmt-berüchtigten Spaghetti-Western inspiriert und ein Stealth-Spiel, das vollends auf Gewalt verzichtet.Als Sechsjähriger umgeht man die Gefahren der Welt zunächst durch Schleichen und Verstecken. Doch je weiter er auf seiner Reise kommt und je größer sein Selbstvertrauen wird, desto mehr Möglichkeiten ergeben sich, seine Kontrahenten hinters Licht zu führen. El Hijos Weg führt ihn durch über 20 Levels in Szenarien wie ein entlegenes Kloster, eine trostlose Wüste und eine Grenzstadt, wo Verbrechen und Schurkerei grassieren.El Hijo wird von Honig Studios aus Berlin entwickelt. Als Publisher fungiert HandyGames, Mitglied des THQ Nordic Netzwerks. Es wird 2019 für PC, Mac, PlayStation 4, Switch und Xbox One veröffentlicht.Letztes aktuelles Video: Teaser