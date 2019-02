PlanetSide Arena: PC-Version erneut verschoben; Veröffentlichung mit PS4-Fassung wird angestrebt - 4Players.de

Die Veröffentlichung von PlanetSide Arena auf PC ist erneut verschoben worden. Der Grund ist diesmal, dass Daybreak Game Company (H1Z1) den Multiplayer-Shooter gleichzeitig auf PC und PlayStation 4 herausbringen möchte, und zwar im "Sommer 2019".In Anbetracht des neuen Releaseplans ist die "Founders Season" abgesagt worden - eine Betaphase für Vorbesteller, die eigentlich am 20. Februar 2019 beginnen sollte. Alle erfolgten Vorbestellungen auf Steam werden zurückerstattet. Das Beta-Test-Programm wird in Vorbereitung auf den Multi-Plattform-Launch demnächst fortgesetzt und ausgeweitet.Der Sci-Fi-Shooter bietet unterschiedliche Klassen, dynamischen Spielerfortschritt und groß angelegte Arena-Spielmodi für bis zu 1.000 Spieler je Match. Drei wesentliche Spielmodi sind geplant: Massive Clash (Gruppe vs. Gruppe: 500 Spieler gegen 500 Spieler) sowie Solo- und Team-Battle-Royale-Modi. Weitere Varianten wie Capture the Flag, Team Deathmatch, Search and Destroy und Global Conquest werden mit dem Start einer neuen Saison eingeführt. Jedes Match startet mit der Wahl einer der drei anfänglichen Charakterklassen (Assault, Engineer und Medic), bevor die Spieler via Drop Pod auf dem Schlachtfeld landen. Jede Klasse ist mit einem Jetpack, einem persönlichen Fahrzeug und bestimmten Fähigkeiten ausgestattet. Die Fertigkeiten können während eines Matches aufgewertet werden.Letztes aktuelles Video: Inside the Arena Echoes of Amerish