SpellForce 3: Soul Harvest: Erweiterung mit Zwergen und Dunkelelfen angekündigt - 4Players.de

Grimlore Games und THQ Nordic haben mit einem Trailer, der via Patch in SpellForce 3 eingefügt wurde, die (laut GameStar eigenständige) Erweiterung SpellForce 3: Soul Harvest für PC angekündigt.Die Erweiterung wird zwei Kampagnen mit den Zwergen und den Dunkelelfen umfassen. Die beiden Fraktionen werden jeweils spielbar sein. Ansonsten werden eine lebendige Spielwelt, eine düstere Geschichte, Multiplayer, Co-op, spezialisierte Truppen und fliegende Einheiten in dem Clip hervorgehoben. Auch in Sachen Strategie- und Rollenspiel-Tiefe soll nachgelegt werden. Wann die Erweiterung erscheinen wird, ist noch unklar.