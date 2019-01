Project Winter: Early-Access-Start des frostigen Überlebenskampfs datiert - 4Players.de

Screenshot - Project Winter (PC) Screenshot - Project Winter (PC) Screenshot - Project Winter (PC) Screenshot - Project Winter (PC) Screenshot - Project Winter (PC) Screenshot - Project Winter (PC)

Other Ocean Interactive wird Project Winter am 7. Februar 2019 in den Early Access auf Steam schicken. Das für acht Spieler ausgelegte Survival-Abenteuer, in dem Überlebende zusammenarbeiten und sich zugleich vor Verrätern in den eigenen Rängen in Acht nehmen müssen, soll 19,99 Dollar kosten und in drei bis sechs Monaten zusammen mit der Community zur Marktreife gebracht werden. Hier aktuelle Spieleindrücke:Letztes aktuelles Video: Early Access Termin-Trailer