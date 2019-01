Pumped BMX Pro: Stunt-Action erscheint Anfang Februar auf PC, Switch und Xbox One - 4Players.de

Screenshot - Pumped BMX Pro (PC) Screenshot - Pumped BMX Pro (PC) Screenshot - Pumped BMX Pro (PC) Screenshot - Pumped BMX Pro (PC) Screenshot - Pumped BMX Pro (PC) Screenshot - Pumped BMX Pro (PC) Screenshot - Pumped BMX Pro (PC)

Yeah Us! Games und Curve Digital haben Pumped BMX Pro angekündigt. Die 2D-Stunt-Action im Stil von Trials soll am 7. Februar 2019 für PC (Steam), Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Neben einer neuen Physik-Engine werden 15 Fahrer, ein Bike-Baukasten sowie mehr als 40 Tricks, 60 Levels und 200 Herausforderungen versprochen. Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer