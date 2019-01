Worbital: Artillerie-Geschosse sollen noch im Januar Chaos im Weltraum stiften - 4Players.de

Screenshot - Worbital (PC) Screenshot - Worbital (PC) Screenshot - Worbital (PC) Screenshot - Worbital (PC) Screenshot - Worbital (PC) Screenshot - Worbital (PC) Screenshot - Worbital (PC) Screenshot - Worbital (PC) Screenshot - Worbital (PC) Screenshot - Worbital (PC) Screenshot - Worbital (PC) Screenshot - Worbital (PC) Screenshot - Worbital (PC) Screenshot - Worbital (PC) Screenshot - Worbital (PC) Screenshot - Worbital (PC) Screenshot - Worbital (PC) Screenshot - Worbital (PC) Screenshot - Worbital (PC) Screenshot - Worbital (PC) Screenshot - Worbital (PC) Screenshot - Worbital (PC) Screenshot - Worbital (PC) Screenshot - Worbital (PC)

Die Entwickler von Team Jolly wollen ihr neues Spiel Worbital noch in diesem Monat für den PC via Steam veröffentlichen - genauer gesagt am 31. Januar. Im spirituellen Nachfolger von Interplanetary richtet man im Sonnensystem Chaos an, indem man Artilleriegeschosse durch den Weltraum ballert. Dabei geht es nicht rundenbasiert, sondern in Echtzeit-Kämpfen zur Sache. Dabei darf man sowohl offline als auch online gegen andere Spieler antreten oder sich im Skrimish gegen die KI versuchen.Neben dem PC soll der Titel im Laufe des Jahres außerdem für PS4, Xbox One und Switch umgesetzt werden.Letztes aktuelles Video: Launch Announcement Trailer