WRC 8: Rallye-Rennspiel für PC, PS4, Switch und Xbox One angekündigt - 4Players.de

Nach zweijähriger Pause meldet sich die WRC-Reihe zurück: Bigben (Publisher) und Kylotonn (Entwickler) werden WRC 8 , das offizielle Videospiel der 2019er FIA World Rally Championship (WRC), im September 2019 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One veröffentlichen.Die Entwickler wollen in der zweijährigen Pause nahezu alle Aspekte des Vorgängers verbessert haben, vor allem in den Bereichen Grafik, Karrieremodus, Steuerung und Realismus der Fahrzeugphysik. Über 100 Special Stages in 14 Ländern soll es geben.Neu ist ein dynamisches Wettersystem: "Der Umgang mit dem Wetter ist für die Fahrer eine echte Herausforderung: veränderlicher Grip, Anpassungen der Einstellungen des Fahrzeugs, optimale Reifenauswahl, Zusammenspiel mit dem Wetterteam, um sicherzustellen, dass man die besten Tipps und Informationen über die aktuelle Lage hat. Die klimatischen Bedingungen stellen mehr als nur grafische Effekte dar und können sich insbesondere auf das Management der Karriere massiv auswirken", heißt es."In WRC 8 können die Spieler ihre Fahrer aus den offiziellen Teams der Saison 2019 wählen - wieder mit dabei sind Sébastien Ogier (sechsfacher Weltmeister) von Citroën Racing, begleitet von Esapekka Lappi, während Toyota versuchen wird, mit Jari-Matti Latvala, Kris Meeke und Ott Tänak den 2018er Werkstitel zu verteidigen. In 2019 sehen wir auch die Rückkehr des neunfachen Weltmeisters, der WRC-Legende Sébastien Loeb, der in diesem Jahr für Hyundai Motorsport antritt und so Thierry Neuville, Andreas Mikkelsen und Dani Sordo unterstützt. M-Sport Ford setzt erneut auf Elfyn Evans und Teemu Suninen, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. WRC 8 bietet zudem eine Auswahl an Fahrern der WRC 2 und Junior WRC sowie einige historische Fahrzeug-Modelle, die in Kürze vorgestellt werden."Letztes aktuelles Video: Ankündigung