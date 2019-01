Batman Arkham Crisis: Gerücht: Mit dem Batwing durch Gotham City - 4Players.de

Aus der Gerüchteküche von Salvage1009 via Segmentnext sind vermeintliche Informationen zu dem aktuellen Projekt Warner Bros. Montreal aufgetaucht. Laut einem anonymen "Playtester" arbeitet das Studio, das für Batman: Arkham Origins (2013) verantwortlich war, seit mehr als zwei Jahren an Batman Arkham Crisis. Es soll im März 2019 angekündigt werden und im Oktober/November 2019 erscheinen. Bisher war lediglich bekannt, dass das Studio an zwei unangekündigten Computer- und Videospielen auf Basis von DC Comics arbeitet.Batman wird in Arkham Crisis wohl auf "The Court of Owls" als Hauptgegner treffen. Die Hauptgeschichte soll in zwölf Kapiteln erzählt werden, die jeweils ungefähr eine Stunde lang sein sollen. Auch Dick Grayson (bis Akt 3) und Jason Todd (ab Akt 6) sollen dabei sein. Abgesehen von einer "komplexeren Story" soll es lange Nebenmissionen geben (bis zu drei Stunden), die auch kooperativ gespielt werden können. Riddler-Trophäen sind nicht geplant. Sie werden durch 31 Herausforderungen ersetzt.Einige Angaben in dem Leak wirken allerdings ziemlich fragwürdig bzw. wie Wunschdenken, und zwar soll die offene Spielwelt von Gotham City über eineinhalb Mal größer als GTA 5 sein - und einen fließenden Tag-/Nachtwechsel bieten. Abgesehen davon, dass das Spiel wohl Ambitionen im Bereich "Game of the Year" haben soll, wird der Batwing das Batmobil ersetzen. Man soll den Batwing im Kampf oder als Transportmittel einsetzen können.Warner Bros. Interactive Entertainment hat das Gerücht nicht kommentiert und Batman Arkham Crisis ist noch nicht offiziell angekündigt worden.