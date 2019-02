Deltarune: Rollenspiel-Ableger der Undertale-Serie; erste Episode kostenlos für Switch erhältlich - 4Players.de

Der wirre Trailer zu Deltarune in Nintendos Direct-Stream dürfte gestern bei einigen für Verwirrung gesorgt haben. Laut eShop handelt sich dabei um ein neues Rollenspiel im Retro-Design, das zwar zur Undertale -Serie gehört, allerdings in einer anderen Welt spielt. Entwickler ist Toby Fox bzw. "8-4".Es richte sich an jene, die Undertale bereits durchgespielt haben, so die FAQ . Wer mehr verstehen möchte, kann sich bereits kostenlos das erste Kapitel herunterladen . Auf PC und Mac ist das Spiel bereits im vergangenen Jahr erschienen, eine Version für PS4 ist laut offizieller Website ebenfalls in Arbeit. Als Release-Termin für Switch ist der 28. Februar angesetzt.