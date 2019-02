Zoo Constructor: Tierpark-Aufbau von den Machern von Wildlife Park im Early Access - 4Players.de

Screenshot - Zoo Constructor (PC) Screenshot - Zoo Constructor (PC) Screenshot - Zoo Constructor (PC) Screenshot - Zoo Constructor (PC) Screenshot - Zoo Constructor (PC) Screenshot - Zoo Constructor (PC) Screenshot - Zoo Constructor (PC) Screenshot - Zoo Constructor (PC) Screenshot - Zoo Constructor (PC) Screenshot - Zoo Constructor (PC) Screenshot - Zoo Constructor (PC) Screenshot - Zoo Constructor (PC) Screenshot - Zoo Constructor (PC) Screenshot - Zoo Constructor (PC) Screenshot - Zoo Constructor (PC) Screenshot - Zoo Constructor (PC) Screenshot - Zoo Constructor (PC) Screenshot - Zoo Constructor (PC) Screenshot - Zoo Constructor (PC) Screenshot - Zoo Constructor (PC) Screenshot - Zoo Constructor (PC) Screenshot - Zoo Constructor (PC) Screenshot - Zoo Constructor (PC) Screenshot - Zoo Constructor (PC) Screenshot - Zoo Constructor (PC) Screenshot - Zoo Constructor (PC)

Die für Wildlife Park bekannte b-alive GmbH aus Ummendorf hat Zoo Constructor für PC in den Early Access auf Steam geschickt. In dem Spiel baut und verwaltet man - wenig überraschend - einen Tierpark. Der Titel mit Klötzchengrafik soll sowohl wirtschaftliche Belange als auch Tiere und Ökosysteme simulieren."Bei Zoo Constructor handelt es sich nicht nur um eine Wirtschaftssimulation, bei der es darum geht mit begeisterten Besuchern Profit zu erwirtschaften, sondern auch um eine komplexe Tiersimulation, welche ermöglicht Wildtierarten aus aller Welt realistisch anzusiedeln, zu pflegen und gegebenenfalls gar selbst zu züchten. So kannst du auch ein möglichst funktionierendes Ökosystem aus Tieren und Pflanzen im Sinne eines Nationalparks erschaffen, ohne Einwirkung von Personal oder von Menschen gemachten Einrichtungen. Eine ausgefeilte Klima- und Pflanzensimulation unterstützt dieses Vorhaben in unterschiedlichsten Biomen rund um unsere blauen Planeten. Ob Ökosystem oder Zoo - um dein perfektes Szenario zu konstruieren stehen dir unterschiedlichste Bauwerkzeuge für Boden, Wasser, Wegsysteme und Zäune, Pflanzen, Personal und Einrichtungsgegenstände für Besucher, Gehege und Tiere sowie vielfältigste Dekorationen zur Verfügung", heißt es in der Produktbeschreibung.Die Early-Access-Version kostet 19,99 Euro und enthält grundlegende Spielmechanismen und "ausreichend Bauoptionen" für große Zoos. Im Early-Access-Verlauf, der ca. sechs bis zwölf Monate dauern soll, werden weitere Tierarten, die Züchtung von speziellen "Freak-of-Natures" mit Aussehen nach Vererbungsregeln, zusätzliche Bauoptionen (im Bereich Gehegeausstattung, Service und Dekorationen), Tierfutterproduktion, Wartung von Einrichtungen durch Mechaniker, ein ausbalanciertes Ökosystem aus Tiere und Umwelt ohne Personal als Herausforderung und mehr Schauplätze hinzugefügt.Letztes aktuelles Video: Gameplay Preview v010 Early Access