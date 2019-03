Russia 2055: Pre-Alpha-Demo des futuristischen Militär-Shooters - 4Players.de

Solo-Entwickler Invictus Volition hat eine Pre-Alpha-Demo von Russia 2055 für PC veröffentlicht . Das Spiel ist ein futuristischer Militär-Shooter für Einzelspieler und befindet sich derzeit in der frühen Entwicklungsphase. Vor dem Download der Teaser-Demo kann man dem Entwickler "eine Spende" für das Projekt auf freiwilliger Basis zukommen lassen. Den Download findet ihr bei Itch.io Russia 2055 ist wiederum ein Prolog zu einem Spiel namens Battle A.E. (Battle After Earth). In dem Titel hat die Menschheit die instabile Erdoberfläche nach einem verheerenden außerirdischen Angriff verlassen und versucht sich mithilfe von Gentechnik (Augmentation und Vermehrung) an das raue Klima eines mysteriösen Planeten anzupassen, um die Zivilisation wieder aufzubauen.Letztes aktuelles Video: Trailer