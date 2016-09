Ubisoft: Erstmal keine feindliche Übernahme durch Vivendi, trotz weiterer Erhöhung der Anteile auf 25 Prozent - 4Players.de

Voilà, AG close, Vivendi n'a rien tenté. Rendez-vous au prochain épisode. — Chloé Woitier (@W_Chloe) 29. September 2016

Tant que les mots "l'AG est close" ne sont pas prononcés, Vivendi peut déposer une résolution — Chloé Woitier (@W_Chloe) 29. September 2016

Communiqué de Vivendi après l'AG d'Ubisoft. Les 25% d'abstention à chaque vote, c'est bien eux. pic.twitter.com/2NgKsTJzaG — Chloé Woitier (@W_Chloe) 29. September 2016

Das Medienunternehmen Vivendi hatte im Juni 2016 ziemlich offen eine Neubesetzung des Aufsichtsrats von Ubisoft gefordert und genau diese Forderung sollte ein Hauptthema bei der heutigen Hauptaktionärsversammlung sein. Und da Vivendi knapp 23 Prozent der Anteile an Ubisoft hält, fürchtete der französische Entwickler und Publisher, dass sie das Ziel einer "feindlichen Übernahme" werden könnten - bereits im Vorfeld der Aktionärsversammlung wurden eine mediale Kampagne und ein Aktienrückkaufprogramm gestartet.Doch bei der Aktionärsversammlung blieb alles ruhig. Stattdessen wurden der Kurs des bestehenden Managements und die damit verbundene Firmenstrategie von den Anteilseignern gebilligt, inkl. der Aufnahme von Frederique Dame und Florence Naviner in den Aufsichtsrat. Via Twitter wird berichtet , dass Yves Guillemot (CEO von Ubisoft) die Erleichterung förmlich anzusehen war. Welche Strategie Vivendi weiter verfolgt bleibt unklar. Vivendi beteuerte in der Vergangenheit zwar, nicht an einer Übernahme interessiert zu sein, stockte aber mehrfach den Anteil seiner Ubisoft-Aktien auf (wir berichteten ). Nach der Aktionärsversammlung gab Vivendi noch bekannt, mittlerweile 25 Prozent der Aktien zu halten."Today during our Annual General Meeting, Ubisoft shareholders expressed massive support for Ubisoft's strategy and management. We remain focused on the execution of our strategic roadmap, which has already proven successful and which we are confident will continue to deliver great results and value for all of Ubisoft's stakeholders. We're also very happy to welcome two new independent directors, Frederique Dame and Florence Naviner, who will bring their expertise and know-how to Ubisoft's Board."