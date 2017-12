Phelian hat geschrieben: ? Gestern 18:50 Welche hochkarätigen Piratenspiele bilden denn deine Vergleichsbasis? Ravens Cry?

Zunächst einmal:Ein gutes Piratenspiel vom Budget eines Black Flag gibt es leider nicht. Zumindest nach meinem Wissen.Darum hoffe ich, dass du nichts dagegen hast, wenn ich dir nun entweder ältere Titel oder "Billigspiele" auf Basis der Unity-Engine aufzeige, die optisch nicht mithalten können.Mein persönlicher Geheimtipp und Allzeitfavorit.Düstere Open World-Fantasy, in der Untote, Seemonster und Magie feste Bestandteile sind. Bietet jede Menge schön erzählte Quests, verschiedene Fraktionen, sowie Ausrüstungsoptionen, mit denen sich die eigenen Schiffe, sowie die Besatzung individuell gestalten lassen. Ist auch vollständig kooperativ spielbar und in Kämpfen hat man dank vieler verschiedener Munitionsarten und Waffen, bzw. Zauber eine große Bandbreite an Taktiken zur Auswahl.DLCs fügen neue Gegenden, Schiffe und Gegenstände hinzu - bin gerade besonders heiß auf den Zweiten, der unter anderem eine Dschunke, eine große Insel für ausgedehnte Abenteuer an Land und Drachen reinbringt.