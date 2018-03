Ubisoft: Blue Byte als einer der "besten Arbeitgeber Deutschlands" ausgezeichnet - 4Players.de

Das deutsche Entwicklerstudio Ubisoft Blue Byte ist in diesem Jahr als guter Arbeitgeber von " Great Place to Work " in mehreren Kategorien ausgezeichnet worden. Neben der Dachkategorie 'Deutschlands Beste Arbeitgeber' konnte das Studio in den Kategorien 'Beste Arbeitgeber NRW' und 'Beste Arbeitgeber in der ITK-Branche' Auszeichnungen erhalten."Die Auszeichnungen zeigen ein besonderes Engagement bei der Gestaltung einer Kultur der vertrauensvollen Zusammenarbeit im Unternehmen. So lobten 96% der Mitarbeiter die freundliche Arbeitsatmosphäre und 85% sind stolz darauf, bei Ubisoft Blue Byte zu arbeiten."Bei Ubisoft Blue Byte sind aktuell über 330 Mitarbeiter an den Standorten in Düsseldorf, Mainz und seit Anfang 2018 auch bei Ubisoft Berlin angestellt. Neben den eigenen Marken Anno und Die Siedler, arbeiten die Teams inzwischen auch als Co-Entwickler an großen Ubisoft-Marken wie Far Cry, Rainbow Six Siege und For Honor."Ich freue mich sehr über unser Abschneiden bei Great Place to Work. Wir haben bereits viel in die Qualität unseres Arbeitsumfelds investiert, und es ist schön zu sehen, dass unsere Mitarbeiter das wahrnehmen", sagt Benedikt Grindel, Managing Director bei Ubisoft Blue Byte. "Wir sehen diese Auszeichnung als starken Ansporn, in Zukunft noch besser zu werden."Rahmeninformation zu den Wettbewerben: "Bewertungsgrundlage war eine ausführliche anonyme Befragung der Mitarbeitenden von Ubisoft Blue Byte zu zentralen Arbeitsplatzthemen wie Vertrauen in die Führungskräfte, Qualität der Zusammenarbeit, Wertschätzung, Identifikation mit dem Unternehmen, berufliche Entwicklungsmöglichkeiten, Vergütung, Gesundheitsförderung und Work-Life-Balance. Darüber hinaus wurde das Management zu förderlichen Maßnahmen und Angeboten der Personalarbeit im Unternehmen befragt. Die Ergebnisse der beiden international bewährten Untersuchungsinstrumente (Great Place to Work Mitarbeiterbefragung + Kultur Audit) wurden im Verhältnis von 2:1 gewichtet; die Bewertung der Mitarbeitenden steht also im Vordergrund. An den Great Place to Work Wettbewerben beteiligten sich bundesweit mehrere hundert Unternehmen aller Größen und Branchen. Sie stellten sich einer freiwilligen Prüfung der Qualität und Attraktivität ihrer Arbeitsplatzkultur durch das unabhängige Great Place to Work Institut und dem Urteil der eigenen Mitarbeitenden. Aus dem Gesamtteilnehmerfeld wurden die Liste der besten Arbeitgeber ermittelt (Benchmarking differenziert nach Unternehmensgrößenklassen)."