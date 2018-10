Okami: Weiterer Eintrag im Guinessbuch der Weltrekorde - 4Players.de

Das Action-Adventure Okami ist ab sofort mit einem zweiten Eintrag im Guinessbuch der Weltrekorde vertreten. Wie Twinfinite berichtet, hat Capcom am Ende eine Vortrags auf der Comic Con in New York verkündet, dass der Titel ab sofort Rekordhalter in der etwas eigentümlichen Kategorie namens "Das von Kritikern am meisten gefeierte Spiel mit einem tierischen Hauptdarsteller" geworden ist. Nun ja...Bereits 2006 wurde das malerische Werk der mittlerweile geschlossenen Clover Studios in Guinessbuch der Weltrekorde aufgenommen: Damals stellte es den nicht unbedingt ehrenvollen Rekord auf als "Der kommerziell erfolgloseste Gewinner mit einer Spiel-des-Jahres-Auszeichnung".Aber zumindest brachte es die Erwähnung gut auf den Punkt: Trotz seiner unbestreitbaren Qualitäten konnte der gefeierte Kritikerliebling ( 4P-Wertung: 91% ) einfach nicht genug Käufer finden, was schließlich zum Aus des Studios führte. Trotzdem setzte Capcom noch alles daran, den Titel so vielen Spielern wie möglich zugänglich zu machen. Neben der ursprünglichen PS2-Version setzte Ready at Dawn Okami noch für Wii inklusive einer Bewegungssteuerung um. Außerdem folgten noch HD Remaster für PC, PS4, Xbox One und Switch.Letztes aktuelles Video: Wii-Spielszenen 2