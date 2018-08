BioWare: Ist stolz auf Anthem; Projekte zu Dragon Age und Mass Effect im Hintergrund - 4Players.de

General Manager Casey Hudson erklärte in einem aktuellen Bioware-Blog-Beitrag , dass die Entwickler stolz auf Anthem und die erfolgreiche E3-Präsentation des Titels seien (E3-Awards: Best Action Game und Best PC Game). Dabei hob er erneut hervor, dass es das große Ziel bei Anthem sei, eine große Welt für alle Spieler zu bieten, in der man seine eigene Geschichte erleben könne. Aber auch auf mögliche Fortsetzungen bzw. neue Projekte zu Mass Effect und Dragon Age ging er kurz ein.Casey Hudson: "In der Zwischenzeit arbeitet unser Star Wars: The Old Republic Team hart an den (...) Plänen für das kommende Jahr, mit neuen Features und Überraschungen, die es meiner Meinung nach zum bisher aufregendsten Jahr des Spiels machen. Und ja - wir hören laut und deutlich das Interesse, dass wir bei BioWare mehr Dragon Age und Mass Effect machen sollen. Seid also versichert, dass wir einige Teams im Hintergrund haben, die an noch geheimen Projekten arbeiten, die euch, glaube ich, sehr gefallen werden. Wir sind nur noch lange nicht bereit, darüber zu sprechen."Bereits in den vergangenen Monaten gab es vermehrt Berichte über einen neuen Dragon-Age-Teil, dessen Entwicklung allem Anschein nach zum Jahreswechsel 2017/2018 neu gestartet wurde (mehr "Live-Elemente" als Game-As-A-Service; starker Story- und Charakter-Fokus; wir berichteten ).