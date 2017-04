NVIDIA: Grafikkarten-Treiber 381.65 für Quake Champions (Beta) - 4Players.de

NVIDIA hat einen neuen Game-Ready-Treiber (381.65) für GeForce-Grafikkarten veröffentlicht. Der Treiber wurde für die geschlossene Beta von Quake Champions optimiert. Außerdem werden sowohl die Grafikkarte NVIDIA Titan Xp als auch das Creator Update für Windows 10 (Termin: 11. April) unterstützt. Nach der Treiber-Installation wird man in Kona und Snake Pass das 360-Grad-Screenshot-Tool "NVIDIA Ansel" nutzen können. Game-Ready-Treiber erhalten von Microsoft außerdem das WHQL-Zertifikat. Der aktualisierte Treiber kann bei NVIDIA Geforce.com oder via GeForce Experience runtergeladen werden ( Release-Notes ).Darüber hinaus hat NVIDIA die nächste Auflage des " GeForce Cup " für Counter-Strike: Global Offensive angekündigt. Die Online-Anmeldung für das erste der insgesamt vier Qualifizierungs-Turniere beginnt am 08. April 2017. Spieler und Teams aus allen Regionen sind zur Anmeldung zugelassen. Die vier Gewinner der Gruppenphase treten gegen die vier geladenen Teams (Fnatic Academy, PENTA Sports, Space Soldiers und Team Kinguin) an und kämpfen in der Hauptrunde des Turniers um Preisgelder von bis zu 30.000 Dollar. Das Turnier wird auf den lokalen Twitch-Kanälen von NVIDIA oder der jeweiligen Partner in insgesamt neun Sprachen übertragen: Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Türkisch, Spanisch, Italienisch, Arabisch und Rumänisch. Das Finale findet in der Jahrhunderthalle in Breslau (Polen von 27. bis 28. Mai 2017) im Rahmen der eSport Now 2017 statt. Der Eintritt ist frei.