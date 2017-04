NVIDIA: Screenshot-Wettbewerb bei Mass Effect: Andromeda - 4Players.de

Noch bis zum 14. Mai können Spieler von Mass Effect: Andromeda mit Ansel von NVIDIA an einem Screenshot-Wettbewerb teilnehmen . Der Einsender des besten Bildes erhält einen " The Andromeda Initiative Custom PC " - und sein Bild wird eines der frei verfügbaren Wallpaper, die auf Geforce.com zum Download zur Verfügung stehen. Die Plätze zwei und drei erhalten eine GeForce GTX 1080 Ti Grafikkarte und ihre Bilder werden ebenfalls als Wallpaper eingestellt.NVIDIA Ansel ist ein 360-Grad-Screenshot-Tool. "Mit Ansel können Spieler ihre Gameplay-Aufnahmen nach ihren Wünschen komponieren, superhochauflösende Aufnahmen machen und nach Belieben Filter einsetzen. Ansel ermöglicht es, die Kamera in jegliche Richtung auszurichten sowie an jedem Aussichtspunkt in der Spielwelt aufstellen, um anschließend 360°-Stereo-Photosphären aufzunehmen, die mit einer VR-Brille oder dem Google Cardboard betrachtet werden können", erklärt NVIDIA. Folgende Spiele unterstützen Ansel bereits: For Honor, ARK: Survival Evolved, Conan Exiles, Dishonored 2, Mirror's Edge Catalyst, Obduction, War Thunder, Watch Dogs 2, The Witcher 3: Wild Hunt, The Witness, For Honor, Ghost Recon: Wildlands sowie Mass Effect: Andromeda. Ansel ist ebenfalls über ein Plug-In in die Unreal Engine sowie Unity Engine nativ integriert und bald für Amazon Lumberyard verfügbar.