NVIDIA: Grafikkarten-Treiber 384.94 für Fortnite, Hellblade und LawBreakers (mit ShadowPlay Highlights) - 4Players.de

NVIDIA hat einen neuen Game-Ready-Treiber (384.94) für GeForce-Grafikkarten veröffentlicht. Der Treiber wurde für LawBreakers, das Ultra-Grafik-Upgrade von EVE: Valkyrie, Fortnite (Early Access), ARK: Survival Evolved, Dark and Light und Hellblade: Senua's Sacrifice optimiert. LawBreakers unterstützt außerdem als erster Titel NVIDIA ShadowPlay Highlights. Game-Ready-Treiber erhalten von Microsoft außerdem das WHQL-Zertifikat. Der aktualisierte Treiber kann bei NVIDIA Geforce.com oder via GeForce Experience runtergeladen werden ( Release-Notes )."NVIDIA ShadowPlay Highlights, das zum ersten Mal in LawBreakers verfügbar sein wird, hält automatisch die besten Spielerfolge mit Videos und Screenshots fest. NVIDIA ShadowPlay Highlights ist direkt in das Spiel integriert und weiß genau, wann der magische Moment passiert - egal ob bei einem Bosskampf oder einer Abschussserie. NVIDIA ShadowPlay Highlights nimmt diesen Moment dank der ShadowPlay-Technologie automatisch auf. Wenn die Session vorbei ist, präsentiert ShadowPlay die Highlights in einem Highlight-Reel. GeForce-Spieler können sich ihre Siege nochmals in Ruhe anschauen oder mit Freunden via Facebook, YouTube oder Imgur teilen. (...) NVIDIA verteilt Versionen von Mass Effect: Andromeda an ausgewählte GeForce-Experience-Nutzer. NVIDIA benachrichtigt alle Gewinner über den GeForce Experience-Client am Dienstag, den 1. August 2017. Um an der Aktion teilzunehmen, müssen Spieler die GeForce Experience herunterladen, sich einloggen sowie die NVIDIA-Newsletter - unter dem Account-Tab in den Einstellungen - abonnieren (nicht in China verfügbar)."