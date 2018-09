NVIDIA: RTX-Plattform: Neun weitere Spiele unterstützen Deep Learning Super Sampling (DLSS) - 4Players.de

Darksiders 3 von Gunfire Games und THQ Nordic

Deliver Us The Moon: Fortuna von KeokeN Interactive

Fear the Wolves von Vostok Games und Focus Home Interactive

Hellblade: Senua's Sacrifice von Ninja Theory

KINETIK von Hero Machine Studios

Outpost Zero von Symmetric Games und tinyBuild Games

Overkill's The Walking Dead von Overkill Software und Starbreeze Studios

SCUM von Gamepires und Devolver Digital

Stormdivers von Housemarque

Ark: Survival Evolved von Studio Wildcard

Atomic Heart von Mundfish

Dauntless von Phoenix Labs

Final Fantasy 15: Windows Edition von Square Enix

Fractured Lands von Unbroken Studios

Hitman 2 von IO Interactive und Warner Bros.

Islands of Nyne von Define Human Studios

Justice von NetEase

JX3 von Kingsoft

Mechwarrior 5: Mercenaries von Piranha Games

PlayerUnknown's Battlegrounds von PUBG Corp.

Remnant: From The Ashes von Arc Games

Serious Sam 4: Planet Badass von Croteam und Devolver Digital

Shadow of the Tomb Raider von Square Enix, Eidos-Montréal, Crystal Dynamics und Nixxes

The Forge Arena von Freezing Raccoon Studios

We Happy Few von Compulsion Games und Gearbox

Auf der GTC Japan sprach nVidia-Gründer und CEO Jensen Huang in einer zweistündigen Präsentation vor rund 4.000 Zuschauern über die neuen RTX-Grafikkarten ( wir berichteten ). Huang ging in diesem Kontext auch auf Deep Learning Super Sampling (DLSS) der GeForce-RTX-Plattform ein und stellte neun weitere Spiele vor, die diese Technik unterstützen werden.Bei DLSS wird Maschinelles Lernen (Künstliche Intelligenz via Deep Learning) eingesetzt, um den Grafikprozessor so zu "trainieren", dass dieser hochwertige, scharfe Bilder rendert. "Gleichzeitig arbeitet er dabei bis zu zweimal schneller als die Grafikprozessoren der Vorgängergeneration mit herkömmlichen Anti-Aliasing-Techniken [zur Kantenglättung]", schreibt nVidia.Die neun neuen Spiele sind:Folgende Spiele werden DLSS ebenfalls unterstützen:Außerdem hat nVidia bestätigt , dass die GeForce RTX 2080 Ti nicht am 20. September 2018 verfügbar sein wird, sondern erst eine Woche später am 27. September - dies gilt für die "allgemeine Verfügbarkeit" der Grafikkarte. Vorbesteller der Founder's Edition sollen zwischen dem 20. und 27. September versorgt werden. Die GeForce RTX 2080 wird (wie geplant) am 20. September 2018 erhältlich sein.