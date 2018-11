NVIDIA: GeForce-Grafikkarten-Treiber 416.94 für Battlefield 5 (DXR), Hitman 2 und Fallout 76 - 4Players.de

NVIDIA hat den Game-Ready-Treiber 416.94 für GeForce-Grafikkarten veröffentlicht. Der Treiber wurde speziell für Battlefield 5 Fallout 76 und Hitman 2 optimiert. Game-Ready-Treiber erhalten von Microsoft das WHQL-Zertifikat. Der aktualisierte Treiber kann bei NVIDIA Geforce.com oder via GeForce Experience runtergeladen werden ( Release-Notes ).Dieser Game-Ready-Treiber ist optimiert für die Unterstützung von DXR-Raytracing bei Battlefield 5. Der Shooter von EA und DICE soll am morgigen 15. November 2018 (Launch der Deluxe Version) ein Update erhalten, das "die erste Version von DXR-Unterstützung" umfasst."NVIDIAs Game-Ready-Treiber, die am oder vor dem Launch-Tag erhältlich sind, bieten GeForce-Spielern das beste Erlebnis, da die NVIDIA-Ingenieure bis zur letzten Minute daran arbeiten, die Leistung und das Gameplay zu optimieren. Als zusätzlicher Qualitätsnachweis ist jeder Game-Ready-Treiber von Microsoft WHQL-zertifiziert.", schreibt NVIDIA.