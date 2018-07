Asterix & Obelix XXL 2: Mission Las Vegum: Remaster für PC, PS4, Switch und Xbox One angekündigt - 4Players.de

Die Limited Edition enthält neben dem Spiel für PlayStation 4, Switch oder Xbox One auch drei Figuren von Asterix, Obelix und Idefix

Die Collector's Edition "Die spinnen, die Gallier!" wird neben dem Spiel für PlayStation 4 oder Switch eine Kunstharzfigur sowie "weitere Überraschungen" enthalten

Erstes Bild aus der Remastered Edition

Screenshot - Asterix & Obelix XXL 2: Mission Las Vegum (PC) Screenshot - Asterix & Obelix XXL 2: Mission Las Vegum (PC)

Anuman Interactive hat eine Remastered Edition von Asterix & Obelix XXL 2 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One angekündigt. Der Remaster wird vom Studio OSome entwickelt und soll am 29. November 2018 erscheinen. Des Weiteren befindet sich Asterix & Obelix XXL 3 (Termin: Ende 2019) in Entwicklung.Der Titel, in dem die beiden Gallier es mit den Herausforderungen in Julius Caesars neuem Vergnügungspark aufnehmen müssen, wurde ursprünglich 2005 für PC und PlayStation 2 veröffentlicht ( zum Test ). Die Neuauflage wird in digitaler Form vertrieben und zusätzlich in den folgenden Editionen erscheinen:"Es ist eine große Ehre, die Asterix und Obelix XXL-Serie zurück auf die große Bühne zu bringen. Wir freuen uns sehr, ein neues Spiel aus diesem generationsübergreifenden Franchise präsentieren zu dürfen", so Elliot Grassiano - Vice President von Microids.