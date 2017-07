Computec Media: BÄM 2017: Start der zweiten Abstimmungsrunde für den Computec Games Award - 4Players.de

Update vom 20.07.2017, 13:15 Uhr:







Ursprüngliche Meldung vom 23.06.2017

Wer noch nicht für seinen Favoriten im Rahmen des Computec Games Award BÄM abgestimmt hat, sollte sich langsam sputen. Mit der näher rückenden gamescom in Köln, in deren Rahmen die Preisträger bekanntgegeben werden, bleibt nurmehr etwa eine Woche, um in den elf Kategorien seine Lieblingstitel zu küren. Bis zum 27.7.2017 könnt ihr entweder auf www.bamaward.de oder in der nachfolgenden App abstimmen.Nachdem ab Anfang Mai mit der ersten Abstimmungsrunde zum BÄM: Der Computec Games Award die Finalisten in sechs Kategorien bestimmt wurden, geht es ab sofort in die zweite Runde, in der zusätzlich zu den besten Spielen des letzten Jahres die beliebtesten "Most-Wanted-Titel" für PC sowie die aktuellen Konsolensysteme bestimmt werden können.Die Abstimmung des Computec-Publikumspreises für Computer- und Videospiele startete am 4. Mai in den Kategorien "Adrenalin", "Intelligenz", "Teamgeist", "Weltenbummler", "Mobile-Game" sowie "Hardware & Zubehör". Dabei wurden bis zum 13. Juni die jeweils fünf beliebtesten Nominierungen ermittelt, aus denen wiederum nun in der zweiten Abstimmungsrunde die Sieger gewählt werden. Jeder User kann hier erneut seine Stimme abgeben, auch wenn er bereits in der ersten Voting-Runde abgestimmt hat.Außerdem stehen ab sofort die Spieleneuheiten in den Most-Wanted-Kategorien zur Wahl. Die Fachredakteure der Computec-Magazine haben während der diesjährigen E3 die wichtigsten Neuheiten zusammengestellt - sozusagen die absoluten Spiele-Highlights für PlayStation, Xbox und Switch, sowie natürlich für PC und Mobile-Spiele. Diese zweite Abstimmungsrunde endet am 27. Juli. Die Preisträger werden am 22. August 2017 zum Auftakt der Gamescom bekannt gegeben und die Preise an diesem Fachbesuchertag der Messe überreicht.Abgestimmt werden kann auf www.bamaward.de oder direkt hier in der App: