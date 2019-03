Castle Crashers: Umsetzungen für PlayStation 4 und Switch angedeutet - 4Players.de

see you Tuesday for more things... pic.twitter.com/OG1ZmtljHT — The Behemoth (@thebehemoth) 15. März 2019

The Behemoth scheint die Veröffentlichung von Castle Crashers auf PlayStation 4 und Switch vorzubereiten. Auf Twitter wurden entsprechende Hinweise gestreut. Am 19. März soll dann eine "offizielle Ankündigung" folgen. Das kooperativ spielbare 2D-Arcade-Adventure ist bisher auf PC, Mac, PS3, Xbox 360 und Xbox One verfügbar.Produktbeschreibung auf Steam : "Hacken, schneiden und schlagen Sie sich Ihren Weg zum Sieg in diesem preisgekrönten 2D-Arcade-Adventure von The Behemoth! Mit handgezeichneten Charakteren liefert Ihnen Castle Crashers eine hochaufgelöste Darstellung, wie sie Sie noch nie zuvor gesehen haben. Bis zu vier Freunde spielen lokal oder übers Internet, um Ihre Prinzessin zu befreien, das Königreich zu verteidigen und es in Schlössern richtig krachen zu lassen!"Letztes aktuelles Video: Remastered-Edition-Trailer Xbox One