L.A. Noire: Dialog-System "Truth/Doubt/Lie" wurde für die Remaster-Versionen umgebaut - 4Players.de

Rockstar hat für das Remaster von L.A. Noire offenbar eine zentrale Spielmachanik verändert: Wie Kotaku.com berichtet, gibt es in Gesprächen nicht länger die "Doubt"-Option aus dem "Truth/Doubt/Lie"-System. Die Doubt-Option habe Protagonist Cole Phelps geradezu in einen rasenden Psychopathen verwandelt, so das Magazin.Rockstar bestätigte Kotaku, dass man stattdessen das komplette System umgebaut und mit dem neuen "Good Cop/Bad Cop/Accuse" ersetzt habe, wodurch Coles Verhalten besser zu seiner Persönlichkeit passe. Die Änderung ist im Trailer der Switch-Fassung zu sehen, soll laut einem Sprecher des Publishers aber in sämtlichen neuen Remaster-Versionen enthalten sein. Das als Download- und Retail-Fassung geplante Action-Adventure wird am 14. November für PlayStation 4 (39,99 Euro), Switch (49,99 Euro) und Xbox One (39,99 Euro) erscheinen.Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer