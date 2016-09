Call of Duty 4: Modern Warfare: Remastered: Launch-Trailer zum Remake der Kampagne; Vorbesteller auf der PlayStation 4 dürfen früher loslegen - 4Players.de

Activision Blizzard (Publisher), Raven Software (Entwickler) und Infinity Ward (Produzent) haben den Launch-Trailer zur Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare Remastered veröffentlicht. Das überarbeitete Remake von Call of Duty 4: Modern Warfare ist ausschließlich als digitaler Download in den Legacy, Legacy Pro und Digital Deluxe Editionen von Call of Duty: Infinite Warfare enthalten. Käufer der Digital Deluxe Edition oder der Digital Legacy Edition auf der PlayStation 4 dürfen mit der Kampagne bereits am 5. Oktober 2016 loslegen (30 Tage früher; Details zu dieser Aktion )."Call of Duty: Modern Warfare Remastered umfasst die Kampagne und 10 Mehrspieler-Karten aus Call of Duty 4: Modern Warfare neu gemastert in atemberaubendem HD mit Nextgen-Texturen, physikalischem Rendering, HDR-Ausleuchtung und noch viel mehr für eine neue Generation. Call of Duty: Modern Warfare Remastered bietet die vollständige (...) Kampagne das Spiels mit den Leveln 'Gut getarnt', 'Über den Wolken' und 'Besatzung entbehrlich', sowie klassische Mehrspieler-Action mit den 10 beliebtesten Mehrspieler-Karten des Originalspiels. Das Bewegungssystem von Call of Duty: Modern Warfare Remastered wird genau dem des Originalspiels entsprechen. (...) Call of Duty: Modern Warfare Remastered besitzt ein eigenständiges Mehrspieler-Fortschrittssystem mit der Möglichkeit, Waffen, Extras und Waffenaufsätze freizuschalten und zum Prestigemeister zu werden." Weitere Mehrspieler-Karten sollen später folgen.