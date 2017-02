Video "Klassiker: Planescape Torment (1999)" zu Planescape Torment - 4Players.de

Veldrin schrieb am 17.02.2017 um 14:50 Uhr

Gerade wegen der Quantität und Qualität des Textes für mich DAS Rollenspiel. Es hat Maßstäbe gesetzt die nie wieder ansatzweise erreicht wurden ? auch von Baldur?s Gate nicht.

Und wenn man sieht was Leute an PT gut fanden, dann versteht man auch was diese Leute an den modernen Rollenspielen so scheiße finden.

Es geht leider mittlerweile immer mehr Richtung Quantität kontra Qualität. Das fängt bei Openworld an, wo die Gebiete zwar viel größer sind, aber auch mit viel Belanglosem vollgestopft sind und Leerlauf gibt. Viele Nebenaufgaben wovon eine unkreativer ist als die andere. Dann noch ein Levelingsystem das einen zum Grinden bewegt. Alles Spielzeitstrecker um sagen zu können, hier das Spiel bietet bis zu 300+ Stunden Spielspaß. Dass davon 250 Stunden belangloser Scheiß und Backtracking sind, wird dabei vergessen.

Übrigens habe ich PT erst vor fünf, sechs Jahren gespielt, so circa. Meine spielmechanischen Ansprüche sind schon größer, aber bei dem Spiel ging das eigentlich ganz gut. Bei Pillars of Eternity hingegen, dass ebenfalls ein klassisches RPG, nur eben mit nicht veralteter Technik ist, das hat mich quasi eingeschläfert. Viel Text ist eben nicht gleich gut :)

PT würde ich aber wieder spielen, da es sich nicht über Grafik oder Action definierte. Text altert nicht.