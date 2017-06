Get Even: Launch-Trailer

Nach der Verschiebung von Get Even aufgrund des Terroranschlags in Manchester haben Bandai Namco Entertainment Europe und The Farm 51 den Launch-Trailer zum anstehenden Verkaufsstart veröffentlicht. Der Psycho-Thriller ist bereits für PC erhältlich. Digitale und im Handel erhältliche Versionen für PlayStation 4 und Xbox One stehen ab dem 23. Juni 2017 zur Verfügung.