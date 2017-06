Call of Cthulhu: E3-Trailer 2017

Im E3-Trailer zu Call of Cthulhu von Cyanide Studio für PC, PlayStation 4 und Xbox One steht Privatdetektiv Edward Pierce und sein fragwürdiger geistiger Zustand im Mittelpunkt. Seine Wahrnehmung der Wirklichkeit wird immer weiter verzerrt, je näher er in den Einflussbereich des 'Großen Träumers' kommt.