Video "Black-Market-Update" zu Call of Duty: Black Ops 3 - 4Players.de

Wer hätte das gedacht: Obwohl ich das Ende von Call of Duty: Black Ops 3 bereits vor einer Weile gesehen habe, geistert mir die Geschichte noch immer im Kopf herum. Es ist ein bisschen wie nach einem Film von Christopher Nolan, wenn man am nächsten Tag noch mit den Kollegen über Deutungen und versteckte Hinweise diskutiert. Zu Beginn ist der Overkill neuer Figuren und Wendungen etwas zu viel des Guten. Außerdem klingen viele Dialoge vor allem in der deutschen Vertonung zu platt und bemüht cool. Das Ende hat allerdings dafür gesorgt, dass ich frühere Kapitel beim zweiten Anlauf plötzlich mit anderen Augen sah. Spielerisch bleibt mir Treyarch aber zu konservativ: Angenehm verwinkelte Areale und zahlreiche Gadgets machen die Action zwar variantenreicher, das Level-Design fordert die coolen Spielereien aber viel zu selten. Stattdessen verlässt sich die Kampagne zu oft auf simple Schießbuden-Gefechte mit schwacher KI und wilde Railshooter-Einlagen, die bei weitem nicht mehr so beeindrucken können wie früher. Auch der Mehrspieler-Part erzeugt gemischte Gefühle: Von kleinen Technik-Problemen abgesehen laufen die blitzschnellen Gefechte meist sauber und flüssig. Trotz Akrobatik und motivierender Experimente mit den neuen Spezialfähigkeiten der Specialists fühlt sich die Action aber nicht so aufregend an wie z.B. das gewagtere "Kriegsgebiet" in Halo 5. Es mangelt einfach an frischen und kreativen Modi – immerhin stimmt aber der Umfang: Dank einer kompetitiven „Arena“, einem detailverliebten Zombie-Modus sowie einer geheimen Bonus-Kampagne wird man auch nach der acht bis neun Stunden langen Story noch eine ganze Weile unterhalten. Als PC-Besitzer wird man allerdings enttäuscht: Die schlechte Umsetzung läuft nur auf Highend-Karten mit viel Grafikspeicher flüssig - gerade im Vergleich zum verhältnismäßig genügsamen Battlefield ist das einfach schwach.