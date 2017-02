Video "Prophecy of War - Die drei Fraktionen" zu Warhammer 40.000: Dawn of War 3 für PC - 4Players.de

The Surge



Intensive Nahkämpfe wie in Dark Souls oder Lords of the Fallen stehen in The Surge auf der Tagesordnung. Das Sci-Fi-Abenteuer spielt in einer düsteren Zukunft des späten 21. Jahrhunderts auf der Erde.

17.02.2017

