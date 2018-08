Video "Konsolen-Termin-Trailer" zu Keep Talking and Nobody Explodes - 4Players.de

Was für ein bombastischer Spaß! Wenn man motivierte und redselige Mitspieler zur Seite hat, entpuppt sich "Keep Talking and Nobody Explodes" auch mit PlayStation VR als ein echter Kracher! Dabei profitiert die Umsetzung einerseits von den Vorteilen, die der Social Screen für das lokale Zusammenspiel erlaubt. Andererseits hätte das asymmetrische Bombenentschärfen wie beim PC auch ohne VR-Zwang auskommen können, zumal ich das Lesen im ausgedruckten Handbuch immer noch dem Blick auf den Fernseher vorziehe. Auch deshalb, weil man dort auf eine deutsche Fan-Übersetzung zurückgreifen kann, denn das schnellere Verständnis kann vor allem bei den ersten Anläufen durchaus wertvolle Sekunden einsparen. Ärgerlich, dass das Spiel offiziell weiterhin nur auf Englisch angeboten wird. Die Kritikpunkte, die Marcel in seinem PC-Test angesprochen hat, bleiben ebenfalls bestehen: Manche Module der Bomben sind klasse, andere weniger gut gestaltet. Zudem vermisst man als Entschärfer immer noch die Abwechslung, da man bei jeder Bombe auf dem gleichen Stuhl im gleichen langweiligen Kellergewölbe Platz nehmen muss. Davon abgesehen ist Keep Talking and Nobody Explodes aber ein cooles und innovatives Partyspiel, das mit den richtigen Leuten für einen Bombenstimmung sorgt.