Video "Der Einstieg im Video" zu MatterFall für PlayStation 4 - 4Players.de

Civarello schrieb am 15.08.2017 um 15:18 Uhr

Hmm, ich bin schon seit seeligen Amiga-Zeiten Fan von Housemarque, und hab seit jeher auch alles von ihnen gekauft. Bei Matterfall bin ich mir aber das erste mal nicht zu 100% sicher. Mir persönlich war schon Nex Machina ein klein wenig zu ähnlich zum Vorgänger, Resogun; ausserdem war mir Nex Machina ein wenig zu vollgestopft mit Mechaniken......da wie in Resogun einen Menschen retten, da zu versuchen die geheimen Ausgänge zu finden, die geheimen Menschen zu finden, seinen Kombo-Bonus aufrechterhalten usw. usw.....und alles unter "Zeitdruck", weil man nach Zerstörung des letzten Gegners sofort eine Ebene weiter katapultiert wird. Ok, hört sich jetzt evtl.etwas widersprüchlich an, aber vom generellen Stil fühlte ich mich öfter an Resogun erinnert.

Und nun Matterfall; wieder, so sieht es zumindest aus, die selbe Art von Voxel-Overkill, die selbe Art Musik, wieder (unter anderem) Menschen retten.

Da waren mir die Spiele aus der Vorgängergenaration lieber; Super Stardust HD, Dead Nation und vor allem Outland; alle drei auf ihre Weise genial, aber auch alle drei vollkommen unterschiedlich.