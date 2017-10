Video "Agent Lazarus DLC" zu Agents of Mayhem - 4Players.de

Überzogene Action in einer offenen Welt mit einem Dutzend durchgeknallter "Geheim"-Agenten, die Kugeln ebenso schnell und zielsicher verschießen wie zotige Einzeiler, vulgäre Flüche oder subtilen Wortwitz: Was die Integration von Humor in die schicke Spielwelt betrifft, macht Volition alles richtig. Sicher: Die Komik à la Austin Powers oder Deadpool ist nicht jedermanns Sache. Aber ohne die Gags und die zwölf interessanten Agenten samt ihrer skurrilen Ansichten oder Verhaltensweisen, wäre dies nur solide Open-World-Action von der Stange, bei der Volition routiniert all das abspult, was man sich in den letzten elf Jahren mit der Saints-Row-Serie erarbeitet hat. Was die Spielwelt an Glaubwürdigkeit und Lebendigkeit vermissen lässt, macht sie durch ein cooles futuristisches Design sowie einen prall gefüllten Pool an Nebenaufgaben wett. Doch die Missionen der Hauptkampagne laufen zu häufig nach Schema F ab. Es schleicht sich eine gewisse Routine ein, die weder durch die fulminant inszenierte Action mit ihren Spezial- und mitunter spektakulären Mayhemangreifen noch durch den sehr flexibel einstellbaren Schwierigkeitsgrad oder die umfangreiche Personalisierung der Agenten aufgefangen wird. Als actionreiche Persiflage auf Superhelden und James Bond vor dem Hintergrund einer offenen Welt kann man aber dennoch eine Menge ungezügelten Spaß haben. Und an den Mankos kann Volition für die hoffentlich kommende Fortsetzung arbeiten.