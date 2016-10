Video "Festival of the Lost-Trailer" zu Destiny: Das Erwachen der Eisernen Lords - 4Players.de

Denn auch das ist Das Erwachen der Eisernen Lords: ganz offensichtlich nur ein Lückenfüller, bevor Bungie mit dem verspäteten Nachfolger endlich ein echtes neues Kapitel schreibt. Dass sich die Entwickler Zeit damit lassen ist klasse! Dass sie in der Zwischenzeit weiter Geld verdienen wollen: Warum nicht? Dass sie dies mit einem so gefühlt seelenlosen Masse-Update tun, empfinde ich aber als enttäuschend – vor allem deshalb, weil die letztjährige Erweiterung eine so umfassende Verbesserung fast aller Spielinhalte bot. Natürlich ist der neue Raid eine willkommene Ergänzung, ihn zu spielen fühlt sich aber viel zu gewöhnlich an. Auch überarbeitete Strikes sind eine sinnvolle Anpassung, in gewisser Weise aber auch eine Kleinigkeit. Und der neue Schauplatz ist eben kein mit interessanten Aufgaben gespicktes Grabschiff, sondern nur die gewöhnliche Ausdehnung eines bestehenden Gebiets. So viel Spaß mir Destiny dank seiner guten Anlagen auch mit Das Erwachen der Eisernen Lords also bis heute macht, so wenig drückt die Erweiterung dem Erlebnis ihren Stempel auf.