Phoenix Labs hat mit "The Coming Storm" das erste Content-Update für Dauntless (Free-to-play) bereitgestellt. In "The Coming Storm" hinterlässt der Behemoth Koshai eine Spur der Verwüstung. Eine neue Fraktion, die Ostianer, sind in Ramsgate angekommen und bringen zusätzliche Storyinhalte und Quests.